Un habitant de la commune d'Ardentes ne peut pas repeindre son toit en blanc

Peindre son toit en blanc pour faire baisser la température intérieure et faire des économies d'énergie. La pratique se généralise de plus en plus, notamment après les quatre vagues de chaleur successives que la France a traversé cet été. Un habitant de la commune d'Ardentes, à vingt-minutes au sud-est de Châteauroux, souhaiterait recouvrir ses tuiles en blanc, mais le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), le lui interdit.

Faire baisser la température de 3 ou 4 degrés, c'est toujours ça de gagner

En 2017, Nicolas Renaux se demande comment faire baisser la température à l'intérieur de sa maison et surtout sous les combles, où la température avoisine les 35° en été. Après des recherches sur internet, il tombe sur la technologie de l'entreprise "Cool Roof" qui propose de repeindre les toits en blanc pour faire baisser significativement la température intérieure, sans que cela impacte l'environnement. "Cool Roof annonce pouvoir perdre jusqu'à 8°C sous un toit plat en plein été, mais nous, si on peut faire baisser la température de 3 ou 4°C, c'est toujours ça de gagné", imagine le propriétaire.

Un toit blanc pour l'heure irréalisable

Mais le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de l'agglomération de Châteauroux lui interdit d'ajouter ce produit sur sa toiture. Le texte précise page 42 : "Lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public, la teinte des matériaux de couverture des volumes principaux est voisine de celles de l’ardoise naturelle ou de la tuile." Le propriétaire souhaite quand même constituer un dossier qu'il présentera à la mairie pour que son projet soit étudié. Pour l'heure, seul un échange de mails avec l'agglomération lui indique que son projet n'est pas réalisable, du fait de la couleur : "blanc pur".

Faire évoluer le texte

"C'est dommage de laisser de côté une solution économique et écologique française pour des questions esthétiques", déplore l'Ardentais. Pour lui, il faut faire évoluer le PLUi afin que ce type de réalisations soit possible chez les particuliers. Si le texte n'est pas prêt d'évoluer tout de suite sur cet aspect, certains élus ne sont pas réfractaires à des évolutions. C'est le cas de Jérémie Godet, président du groupe écologiste à la Région Centre Val-de-Loire, qui pense que "les PLU vont devoir s'adapter au changement climatique." Mais pour lui, il faut quand même "regarder en détails dans quelles zones on veut le faire".

Dominique Tourres, douzième vice-président de Châteauroux Métropole, délégué à l'urbanisme et à la politique de la ville, lui non plus n'est pas fermé à des changements. "Le PLUi n'est pas quelque chose de figé. Il sera amené à évoluer dans le temps", soutient-il. Mais attention quand même à "trouver le bon équilibre entre économie d'énergie, confort et esthétique", conclut l'élu.