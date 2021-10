Sandrine Kiberlain et son premier film en tant que réalisatrice "Une jeune fille qui va bien"

Sandrine Kiberlain, grande comédienne française devant la caméra ou sur les planches se lance dans la réalisation. Après un court-métrage "bonne figure", elle sort son premier long "Une jeune fille qui va bien" avec Rebecca Marder dans le rôle principal. Son premier film a été projeté hors-compétition au Sélect ainsi qu'au cinéma Getari Enea de Guéthary dans le cadre du Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz.

L'histoire : Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

France Bleu Pays Basque : Comment vous vous sentez en tant que réalisatrice ?

Sandrine Kiberlain : Un premier film, ça ne se fait pas deux fois. Je suis particulièrement émue, troublée, traqueuse. J'ai peur que le public n'aime pas. J'ai peur même en l'ayant présenté déjà un peu ailleurs. Et en revanche, quand les gens comprennent ça, c'est très émouvant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans une heure et demie après la projection mais c'est de toute façon beau de voir une salle pleine.

Irène, qui veut devenir comédienne, il y a un petit rapport avec vous ?

Oui forcément, il se trouve que j'ai commencé par écrire les personnages parce que je suis actrice depuis longtemps maintenant et que les personnages ça me connaît d'une certaine manière. J'ai commencé évidemment par l'héroïne Irène. Le but étant justement de la filmer dans tout ce qu'elle a de joie, de force, de vie, d'élan vital de ses 19 ans, de la découverte du monde. Et je me suis inconsciemment, sans calcul, projeté dans Irène puisqu'on ne parle jamais mieux que de ce qu'on connaît. Dans mes 19 ans à moi, c'était la découverte du théâtre et de l'affranchissement de mes parents. Tout un mélange de choses que j'ai mis dans Irène. Évidemment, tout à coup, elle est devenue une passionnée de théâtre qui voulait réussir le concours du Conservatoire.

L'histoire se déroule en 1942 mais on ne voit pas les atrocités et toutes les horreurs de cette époque

Si j'ai osé faire un film, c'est que j'ai eu l'impression à un moment d'avoir un angle, un parti pris pour oser faire un film sur ce thème. Ce que je filme, cette époque, sans la montrer par le prisme de cette jeune fille, c'est à dire c'est ce qu'elle veut voir elle, ou plutôt ce qu'elle ne veut pas voir. C'est surtout des informations distillées à travers d'autres personnages qui l'entourent. Elle sent que quelque chose va basculer. Elle sent que quelque chose se trame. Un monstre tapi dans l'ombre. C'était le pari du film de faire sentir ce monstre là qui avance tout en restant vraiment avec sa force de vie à elle.

Quand on annonce une nouvelle épouvantable à un jeune de 19 ans, il percute la nouvelle. Mais rien ne compte plus que son cours de théâtre, son amoureux, sa force de vie, l'élan dans lequel il est avant tout dans l'insouciance. Ce qui m'intéressait, c'est d'imaginer avant que ça bascule. Ce que qu'est le quotidien quand on ressent quelque chose.

"Une jeune fille qui va bien" de Sandrine Kiberlain avec Rebecca Mader, André Marcon, Anthony Bajon,... sortie prévue le 26 janvier 2022.