VIDEOS - Saviez-vous qu'Arielle Dombasle avait un lien particulier avec la Lorraine ?

Arielle Dombasle, membre du jury long métrage du Festival international du film fantastique de Gérardmer, édition 2020, s'est prêtée au jeu de l'interview avec Véronique Lorre. Et nous fait une révélation sur ses liens avec la Lorraine.

Gérardmer, France

Arielle Dombasle aime le frisson. Lors de son enfance au Mexique, elle adorait les films de série Z, qui font vraiment peur, et qui sont déconseillés aux enfants. Son pire cauchemar, le film "L'ange exterminateur" de Bunuel. Quoi de mieux que le Festival international du film fantastique, qui depuis 27 éditions fait trembler les abords du lac de Gérardmer, pour venir se faire peur.

L'actrice est fière de présenter, ici à Gérardmer, son film "Alien Crystal Palace", un film gothique, teinté de romantisme noir, qui est déjà annoncé comme film culte et que le public géromois attend avec impatience.

Et puis Arielle Dombasle a quand même un lien particulier avec la Lorraine. Son arrière grand oncle, Mathieu de Dombasle, célèbre agronome, a fondé l'Institut d'agronomie de Nancy et a sa statue érigée dans la ville de Dombasle. Un arrière grand oncle qui lui a inspiré son engagement pour l'écologie et la protection de la planète.

Elle nous livre son plaisir de découvrir "la merveilleuse atmosphère" de Gérardmer et de son lac.