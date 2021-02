Soirée Draguisée : Toulouse, décor de la série en VOD

Gabin Fueyo est le réalisateur de cette sitcom, parodie de télé-réalité à découvrir dès le 21 mars 2021 dès 4€90 via la plateforme Viméo. Le monde de la nuit haut en couleur, à l'honneur dans "Côté Culture, Comptez sur Nous" à 9h00 avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Nous avons tourné au Bear's, le bar toulousain. Marie-Cécile Fourès, toulousaine apparaît dans la série. Gabin Fueyo, réalisateur.

Soirée Déguisée est un programme inclusif qui s'adresse à tous les publics et pas uniquement à la communauté LGBT. 7 épisodes de 25 minutes avec des hommes et des femmes qui s'essaient au "drag". Le succès de Rupaul Drag Race à travers le monde fait entrer les drag queens dans la lumière. Un art à part entière que Gabin Fueyo met en avant dans sa série où la fête et les plaisirs d'être ensemble priment dans la ville rose.

L'interview de Gabin Fueyo Copier

Des guest dans "Soirée Draguisée" : Tonya Loren, pionnière du drag en France avec le groupe Sister Queen dans les années 90. Il y a aussi l'humoriste Zize Dupanier et Benoît Dubois. Une année masquée laissera place à une année draguisée !