Star Wars s’installe sur France Bleu Creuse

Guéret, France

A l'occasion de la sortie du dernier épisode de la sage Star Wars, France Bleu Creuse vous propose de gagner des tas de cadeaux.

Comment jouer ?

Le matin

Soyez au rendez-vous chaque matin à 7h10 et 11h20 (7h20 le week-end uniquement), pour répondre à la question posée en direct sur l'antenne. Si vous avez la bonne réponse, vous repartirez avec des places pour aller voir au cinéma le 18 décembre, L'Ascension de Skywalker. Les gagnants seront automatiquement sélectionnés pour peut-être gagner la maquette du Faucon Millenium le jour de la séance.

Le soir

Tous les soirs entre 16h et 19h, notre jeu C qui qui cause spécial Star Wars, vous permettra de gagner des sabres lasers et des places de cinéma pour Star Wars épisode IX.

Venez déguisés le 18 décembre au Sénéchal de Guéret !

A l'occasion de la diffusion, le 18 décembre 2019 à 19h30, de l'épisode IX de Star Wars, au cinéma Le Sénéchal de Guéret, nous vous invitons à venir habillés façon Star Wars : le costume le plus réussi se verra récompensé. A gagner la maquette Tie Silencer avec figurine Kylo Ren/Ben Solo et des goodies Star Wars. On vous attend nombreux !