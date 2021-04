Strasbourg : le cinéma Star donne la parole à ses cinéphiles

"A quoi ressemblera votre première séance de cinéma ?" C'est la principale question qu'a posé le cinéma Star de Strasbourg ce samedi 17 avril à une trentaine de ses habitués. Des personnes très diverses venues témoigner pour partager leur besoin de retrouver les salles obscures, fermées depuis plus de six mois à cause de la crise sanitaire.

Entretiens filmés puis projetés sur le grand écran

A tour de rôle, les sélectionnés se sont installés dans les sièges de cinéma. Devant deux caméras postées devant eux, ils ont répondu aux questions de Laure Tournoi. "Alors ça fait quoi d'avoir ces quelques minutes en salle ?", lance la directrice d'exploitation de la salle de cinéma à Christine. "C'est assez émouvant, commence l'infirmière, je me rendais pas compte avant le confinement que vivre pour le cinéma c'était essentiel".

L'échange se poursuit ainsi pendant une dizaine de minutes. Ce qui permet d'aller à la rencontre du public. "C'est eux qui ont cette envie là ! Et surtout on se rend compte que les spectateurs sont plus forts que la crise", sourit Laure Tournoi. Un moment de partage salué par les amoureux du 7eme art comme Maud, 22 ans : "Les cinémas Star c'est précieux pour moi, et là c'est embêtant que tous les lieux culturels soient fermés."

Les spectateurs sont plus forts que la crise - Laure Tournoi, directrice d'exploitation des salles de cinéma Star

Habituellement le cinéma Star accueille 340.000 personnes par an. La crise sanitaire a sérieusement touché l'établissement qui a dû emprunter 150.000 euros en Prêt Garanti par l'Etat (PGE). "C'est pour cela que c'est important de faire cette opération parce que le public va falloir le retrouver dès le début. On va pas pouvoir faire comme un juin, là il va falloir du monde dans les salles", détaille Stéphane Libs, gérant des cinémas Star et Star Saint-Ex.

Les témoignages filmés vont être montés la semaine suivante. Des vidéos d'une minute 30 qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. Elles seront même projetées en première partie de film lorsque les cinémas rouvriront.