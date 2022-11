Sur France Bleu, Olivier Marchal annonce travailler sur une suite de "36 quai des orfèvres"

Olivier Marchal annonce une suite à "36 Quai des Orfèvres", son film culte sorti en 2004 avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu

À l'occasion de la sortie de son nouveau film "Overdose" sur Amazon Prime Video, Olivier Marchal et Sofia Essaïdi seront les invités de David Lantin ce lundi 7 novembre dès 20h30 sur France Bleu dans l'émission "La Scène Culture" .

Enregistré jeudi dernier, l'émission était l'occasion pour le réalisateur et l'actrice de revenir sur ce nouveau thriller haletant disponible dès aujourd'hui sur la plateforme de streaming, mais aussi de répondre à vos questions, dont celle de Charles : "Après Overdose, avez-vous pensé à vos prochains films ?".

Olivier Marchal a donc annoncé ce que des rumeurs insistantes laissaient entrevoir depuis quelques mois :

Je voudrais faire la suite de "36", 20 ans après. Je suis en train de plancher sur "Bastion 36"

Réunissant Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier ou encore Roschdy Zem, "36, Quai des Orfèvres" nous plongeait en 2004 dans une histoire sombre, violente, haletante : le duel de deux hommes, amis, prêts à tout pour prendre la direction convoitée du 36 quai des Orfèvres, la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

20 ans plus tard, Olivier Marchal travaille donc à l'écriture d'une suite. S'il ne révèle pas de détails sur le film, le réalisateur confirme donc les rumeurs insistantes. Pas d'annonces de casting, ni même de date de sortie annoncée, "Bastion 36" n'en est qu'au stade de l'écriture et vient après deux autres projets d'Olivier Marchal : une série pour la plateforme Netflix et un "Bad lieutenant" à la française !

L'interview complète d'Oliver Marchal et Sofia Essaïdi est à découvrir ce lundi 7 septembre à 20h30 dans La Scène Culture sur votre France Bleu.