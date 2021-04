La série Tandem tournée à Montpellier de retour sur France 3

Ce mardi 20 avril à 21h c'est le grand retour sur France 3 de la série Tandem. Le public renoue avec les intrigues amoureuses et professionnelles de Léa et Paul, interprétés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort. Depuis cinq saisons, la série policière met à l'honneur les rues de Montpellier et autres lieux emblématiques de l'Hérault.

Un cadavre dans la fontaine du Peyrou

La série a déjà mis en lumière la cathédrale de Maguelone, le jardin des plantes à Montpellier, l'agora de la danse ou les festivals régionaux. Dans les deux épisodes inédits diffusés ce mardi, les téléspectateurs vont voir les docks du port de Sète et l'Aqueduc des Arceaux à Montpellier.

L'enquête démarre dans les jardins du Peyrou ou un cadavre a été retrouvé. En tout, dix communes de la Métropole et huit communautés de communes voisines ont servi de décor depuis le début des tournages en 2015.

La série, qui réunit en moyenne quatre millions de téléspectateurs à chaque épisode, et s'exporte désormais en Espagne, en Italie et en Bulgarie offre une exceptionnelle visibilité à notre patrimoine, notre histoire, aux activités touristiques et de loisirs de notre territoire, se réjouit la métropole se réjouit de pouvoir faire découvrir son patrimoine. Une fierté partagée par les Montpelliérains.

Tandem n'est pas la seule série a contribuer à accroître cette notoriété. L'an dernier on a totalisé 561 jours de tournages sur l'espace public de la Métropole dont la moitié pour la série phare de France 2 "Un si grand soleil".