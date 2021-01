Télévision : Meurtres à Albi

La cathédrale Ste-Cécile ça a été un choc ! On a tourné une course poursuite autour de ce monument impérial en briques. C'est un joyau extraordinaire. Léonie Simaga.

Si vous avez aimé le "Da Vinci Code", vous allez adoré "Meurtres à Albi" du côté de la cathédrale Sainte-Cécile. La collection de polar de France 3 s'arrête dans le Tarn cette semaine. Et ce téléfilm est vraiment réussi. Il y a quelques mois, à l'automne, les équipes de tournage étaient donc chez nous, dans la ville rouge. Et parmi les protagonistes, France Bleu Occitanie a fait la connaissance de Léonie Simaga qui joue la commissaire de police qui débarque à Albi...

Léonie Simaga nous parle du succès de la série. Au casting également : Bruno Debrandt (ex Caïn), Alain Doutey (vu dans DNA et Soupçons), Hélène Vincent, Catherine Allegret (qui joue aussi Jeanne dans Demain nous appartient), Amélie Robin, Daniel-Njo Lobé.

Autre personnage de "Meurtres à Albi" que vous allez voir ce week-end sur France Télévisions : Frédérique Kamatari (alias Mo dans dans Un si grand soleil) nous raconte son rôle et comment elle a découvert Albi.

Une belle aventure ce tournage dans le Tarn ! On salue Julien Estrada et les équipes de l'Office de Tourisme albigeois qui ont participé activement à cet épisode d'1h30 de "Meurtres à Albi" que vous verrez samedi soir à 21h05 sur France 3. Delphine Le Moine en est la réalisatrice. Coproduction Delante Productions et AT Prod.

Les 2 actrices entourées de la réalisatrice et de la productrice © Radio France - Sandrine Morin

Le résumé

Après de longues années d’absence, Annabelle rentre à Albi, où elle a grandi, avec sa fille Pauline, 12 ans. Tout juste promue commissaire, elle est la première femme à prendre la direction du commissariat, au grand dam de Marc, convaincu que le poste lui revenait. Le meurtre d'un vieil agriculteur, bientôt suivi de celui d'une assistante sociale, va l'entraîner dans une enquête qui lui fera découvrir ses origines.