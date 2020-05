On teste le cinéma en "drive-in" dans la Drôme

Le cinéma à l’américaine, comme dans les années 50 et 60 ! En mode "drive-in", dans la voiture… Pourquoi pas ? Alors que les salles de cinéma sont encore fermées en Drôme-Ardèche comme ailleurs, certaines villes ont décidé de proposer du cinéma en plein air, visible depuis la voiture.

Dans la vallée de la Drôme, la Ville de Crest propose un drive-in pour la première fois mardi 12 mai. Le principe a été autorisé par la préfecture de la Drôme.

On restera donc dans la voiture, face à un écran gonflable de 15 mètres de base, surélevé pour que les conditions de visionnage soient meilleures, et avec les vitres ouvertes pour entendre le son. Une solution pour se faire une séance ciné tout en restant protégé.

Christophe MAFFI est le gérant de la SCOP Le Navire qui exploite des salles à Aubenas, Pierrelatte, Crest et Valence.

Une société coopérative qui a déjà un savoir-faire en la matière et qui installera donc ce drive-in...

Pour l'été qui arrive, beaucoup de projections « classiques » en plein air sont d'ores et déjà annulées. On cherche donc des solutions et le service de projections itinérantes du Navire a répondu présent à l’appel de plusieurs villes qui voulaient tester le drive-in…

Une expérience de cinéma à faire à deux. Pas forcément avec les enfants à l’arrière de la voiture !

Le "drive-in" est-il LA solution pour nous aider à retourner au cinéma ?

Espérons que nous retrouverons bientôt les vrais sièges d'une salle de cinéma ! Car pour Christophe Maffi, comme pour les exploitants de salles, le drive-in c'est sympathique, original, mais ce n’est évidemment pas le cinéma qu'ils défendent…

Ce mardi 12 mai à 21h30 sur le Champ de Mars, la Ville de Crest propose un premier rendez-vous pour voir le film « La Bonne Epouse », avec entre autres Juliette Binoche et Edouard Baer.

Un film par semaine devrait être proposé aux habitants de Crest et du secteur.

Accès gratuit sur réservation à culture@mairie-crest.fr - nombre de places limité.

Ouverture du site à partir de 20h45 / Fermeture de l’accès à 21h25