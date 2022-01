A quelques heures de l'ouverture du Festival du court-métrage on s'active en coulisse

Cette année le festival international du court-métrage se tient du 28 janvier au 5 février. A quelques heures de l'ouverture, organisateurs et bénévoles s'activent et assurent les derniers préparatifs.

Dans le gymnase Fleury, près de la piscine Courbertin à Clermont-Ferrand, les perceuses enfoncent les derniers vis dans les parois des stands du marché du film court. C'est la dernière ligne droite pour les organisateurs du festival international du court-métrage qui débute ce vendredi.

En bas de la Maison de la culture, Romain amène les catalogues fraîchement arrivés. © Radio France - Pierre Frasiak

De l'autre côté de la rue, derrière la maison de la culture, Romain, empile les cartons sur des charriots. Aujourd'hui il livre les magazines fraîchement arrivés. Et il faut les distribuer rapidement dans tous les lieux de projection, soit une douzaine.

Le temps du festival, les organisateurs quittent la Jetée et prennent leurs quartiers à la Maison de la culture, au centre du réacteur. Beranger Debrand, coordonne les bénévoles, et il se veut optimiste : "La seule petite inquiétude c'est si tout le monde attrape le Covid, mais ça n'arrivera pas ! [rires]".

Ca reste magique pour le spectateur", Fabien de Macedo, régisseur général du festival.

Fabien de Macedo est le régisseur général du festival. Aujourd'hui il gère plusieurs centaines de personnes le temps d'une semaine, mais avant cela il a débuté en tant que bénévole au début des années 2000. Et ce qu'il aime par dessus tout c'est que les spectateurs oublient tout le travail nécessaire pour parvenir à un tel résultat : "J'étais musicien sur scène avant, et c'est pareil. Un spectateur vient voir un concert, ne s'imagine pas qu'il y a des gens qui ont monté les lumières depuis le matin, qui vont les démonter le soir, ça reste magique pour le spectateur. Et pour le festival c'est exactement la même chose".