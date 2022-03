Tony Gatlif à l'honneur du 40e festival Itinérances à Alès

À l’occasion de la 40e édition du Festival à Alès, "Itinérances" va célébrer le réalisateur Tony Gatlif, compagnon de longue date du Festival, "cinéaste majeur dont les œuvres, pleines et entières, sont parcourues par le voyage et l’itinérance". Il a notamment tourné Gadjo Dilo, Latcho Drom, Liberté, Géronimo et très récemment Tom Medina.

Des hommages, cartes blanches

Elia Suleiman (réalisateur),

Moshe Mizrahi (réalisateur),

Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (réalisateur)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des longs métrages inédits, en avant-première ou réédités

Une sélection de films venus du monde entier et une nuit des avant-premières

La rétrospective thématique Itinérances amoureuses." Virées romantiques ou poursuites obsessionnelles, rencontres au hasard ou recherches éperdues, bouillonnement éternel ou ivresse passionnelle, la thématique de cette année fera la part belle au plus doux et terrible des sentiments : l’Amour." Avec des films de Tim Burton, Georges Lucas, François Ozon, Michel Gondry, David Lynch, Wong Kar-wai, François Truffaut, Jean Vigo, Roberto Rossellini, Kinuyo Tanaka… et une nuit Amours en tous genres.

La Méditerranée dans un fauteuil

Une programmation de films (fictions et documentaires) qui reflète les cultures de la Méditerranée, composée en collaboration avec un collectif d’associations de solidarités.

Des films pour toute la famille.

Les week-ends et en programmation scolaire en semaine. Des séances handicaps sensoriels, adaptées aux sourds, malentendants, aveugles et malvoyants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au total, avec les courts-métrages, ce sont plus de 200 films, du cinéma hors les murs, de nombreux invités et d’autres événements à venir au Cratère, à Cinéplanet, à la Médiathèque et dans de nombreux autres lieux culturels du territoire.