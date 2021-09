Tournage en Dordogne : Fabien Onteniente recherche des figurants pour son téléfilm "les Enfants des Justes"

La production du prochain téléfilm de Fabien Onteniente recherche des figurants en Dordogne. Le tournage des "Enfants des Justes" aura lieu à partir du 06 octobre en Bergeracois, à Monpazier et en Périgord Noir.

Le tournage du prochain téléfilm de Fabien Onteniente aura lieu en Dordogne du 06 octobre au 11 novembre prochain. La production " Troisième Oeil" recherche des figurants pour tourner dans " Les Enfants des Justes", dont l'action se déroule en 1942. Le réalisateur de la trilogie Camping a choisi de changer de registre en adaptant un roman de l'écrivain corrézien Christian Signol. L'histoire se déroule dans une ferme de Dordogne où un couple a recueilli deux enfants juifs. Mathilde Seigner et Gérard Lanvin interprèteront les personnages principaux.

Le tournage se déroulera dans plusieurs secteurs de la Dordogne : dans le bergeracois, à Monpazier, Montpeyroux, autour des Eyzies et à Saint-Cyprien. La production recherche plusieurs types de personnes adultes et enfants. Il faut être disponible pour une ou plusieurs dates entre le 11 octobre et le 06 novembre.

Pour les années 1940

- Hommes 18-50 ans, pour interpréter des soldats allemands, maitriser la langue allemande serait un plus. (dates provisoires pour ces soldats : 11-12-13-14-15 20 et 27 octobre, pouvoir se libérer plusieurs de ces dates)

- Hommes 18-50 ans, pour interpréter des miliciens et gendarmes français

- Hommes et femmes de tout âge pour interpréter des villageois, des clients de café, des citadins, des paysans, des réfugiés.

- Enfants de 8 à 14 ans, filles et garçons.

Pour un flash-back en 1914

- Un orchestre de corde, style musette, violon, basse, accordéon, clavier etc… année 1914

- Danseurs bal musette

CHEVEUX :

Femmes : aucune mèche, cheveux mi longs , aux épaules ou au carré

Petite fille : mi long, carré, éviter les cheveux très longs

Hommes : pas trop court, un peu de masse sur le dessus

Petit garçon : un peu comme les hommes, pas trop court, ni totalement rasé

Aucun tatouage apparent

Pour envoyer votre candidature:

Age, adresse postale et numéro de téléphone

Mensurations précises : Hauteur, poids, pointure, taille veste et pantalon

Photos du jour, portrait, silhouette, profil et dos , en couleur. Le tout à envoyer à castingdesjustes@gmail.com