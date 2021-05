Tours : Le festival Désir... Désirs participe à la Journée Mondiale de lutte contre les LGBTIphobies.

Annulé cette année encore pour raisons sanitaire, le Festival Désir... Désirs ne se laisse pas abattre, et ses membres restent motivées et engagés.

C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre les LGBTIphobies, ce lundi 17 mai, l'équipe du festival se mobilise et propose un programme culturel furieusement engagé, en résonance avec l'actualité.

La première soirée sera un entretien avec Fatima Daas le Lundi 17 mai à 18h, retransmis gratuitement sur Instagram et Facebook.

Affiche Festival Désir... Désirs Lundi 17 Mai Entretient avec Fatima Daas - Festival Désir... Désirs

Résumé : Fatima Daas est une des sensations de la rentrée littéraire 2020. « La petite dernière », son premier roman, est l’histoire d’une adolescente tiraillée entre ses différentes identités : musulmane de France et féministe, lesbienne et pratiquante, française dans une famille algérienne, banlieusarde à Paris… Fatima ne veut renoncer à aucune de ses identités et aborde ainsi de façon limpide le concept d’intersectionnalité. Le festival Désir… Désirs et la Bibliothèque de Tours ont rencontré cette nouvelle voix de la littérature queer, une voix inédite et forte, très prometteuse.

S'en suivra une séance de "E-Ciné-débat" avec les réalisateur.rice.s de Je veux juste être heureux.se , toujours le lundi 17 mai à 20h30 (projection gratuite en ligne et sur inscription sur le site du festival Désir... Désirs).

Affiche Projection du film Je veux juste être heureux - Festival Désir... Désirs

Résumé : Oscar, Mylo, Lula, Charlie et les autres se sont rencontré.e.s sur les réseaux sociaux et témoignent de leur expérience de la transidentité, de leurs questionnements et de leur rapport aux autres. Faut-il forcément se définir autour d’un genre ? Ces genres prédéfinis sont-ils le reflet de soi ? En se définissant comme IL, ELLE ou IEL, binaires ou non-binaires, ces jeunes comptent bien affirmer leur identité multiple, toute en diversité et loin de tout modèle préconçu.

Enfin, toujours accessible depuis chez sois, le Festival Désir... Désirs propose une "E-Avant-première" du film No Hard Feelings le mercredi 19 mai à 20h30. La encore, la projection est gratuite en ligne et sur inscription sur le site du festival.

Affiche Festival Désir... Désirs projection "No Hard Feelings" en avant première à Tours - Festival Désir... Désirs

Résumé : Entre plans Grindr, raves et culture pop, Parvis, fils d’immigrés iraniens, profite avec confiance et insouciance de la vie dans sa petite ville d’Allemagne. Après avoir été surpris en train de voler à l’étalage, il est condamné à des travaux d’intérêt général dans un centre de détention pour réfugiés. Là-bas il tombe amoureux d’Amon, qui a fui l’Iran avec sa sœur. Dès lors, le trio vivra un été riche en émotions…