Tours : Une avant-première du film "Aline" avec Valérie Lemercier ce vendredi 22 octobre

C'était l'un des films les plus attendus de cette fin d'année 2020, réalisé et interprété par Valérie Lemercier, Aline est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Le film a vu sa sortie repoussée à plusieurs reprises et une avant première .