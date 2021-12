Tout pour être heureux, le film de Jérôme Adam, pour lutter contre les addictions

Le producteur Jérôme Adam a mis tout en œuvre pour permettre au film Tout pour être heureux ? d'exister. Dans ce film, on suit le parcours de Cédric, dont la vie bascule à cause d'addictions. Le film, émouvant et fort, était présenté à Reims le 2 décembre et le sera à Paris le 9 décembre prochain.