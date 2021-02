Trois nominations aux César pour Antoinette dans les Cévennes

Le long-métrage Antoinette dans les Cévennes, avec Laure Calamy et Benjamin Lavernhe, est retenu pour les César. Il est en lice dans trois catégories. Meilleur film, meilleure actrice et meilleur acteur dans un second rôle. Réalisée en 2019 par Caroline Vignal, cette comédie populaire a été intégralement tournée en Lozère autour de Florac, du Pont -de-Montvert et de la Borie. Dans ce film, l’héroïne emprunte, le fameux chemin que Robert Louis Stevenson foula en 1878, et qui fut renommé GR 70.

La cérémonie des César se tiendra le 12 mars à l'Olympia, sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie.