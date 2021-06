Tulle : François Hollande au cinéma pour l'avant-première du film "Présidents"

Un ancien président de la République, Nicolas, fait le voyage jusqu'en Corrèze pour convaincre un autre ex chef d'Etat, François, de se relancer en politique pour combattre une menace d'extrême droite : Marine.

Voilà le speech du dernier film d'Anne Fontaine présenté ce vendredi 18 juin en avant-première au cinéma de Tulle. La réalisatrice cultive l'ambiguïté entre la réalité et la fiction, elle insiste d'ailleurs sur un point "toute ressemblance avec la réalité n'est purement pas fortuite". À vous de juger...

Un enchaînement de références à l'actualité et à la vie de Nicolas Sarkozy et François Hollande qui ont conquis le public corrézien ainsi que l'ancien président socialiste.

Au moment de prendre la parole devant une centaine de spectateurs, François Hollande a reconnu : "J'appréhendais un peu le film et comment allait être représenté Nicolas Sarkozy" avant d'assurer avec un sourire en coin "Je ne voulais pas qu'il soit trop maltraité et d'ailleurs il a été très bien représenté".

Au casting : Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Pascale Arbillot et Doria Tillier mais les corréziens ont surtout retenu les paysages de leur région qui joue un rôle très important dans le scénario. "J'ai envie d'aller à Aubazine maintenant", "c'est la deuxième fois que je vois la Corrèze sur grand écran et c'est toujours aussi beau, on est bien chez nous".

La sortie officielle du film est prévue le mercredi 30 juin en France.