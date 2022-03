Turbo Film 2022 : voici le palmarès du concours de courts-métrages organisé par le SUAC de Reims !

Le Turbo Film 2022 s'est terminé samedi 19 mars, avec la cérémonie de clôture et la remise des prix aux équipes gagnantes. Petit tour d'horizon de ces probables futurs talents du cinéma, véritables passionnés du 7e Art, et rencontre avec l'équipe lauréate du meilleur montage...

Le Turbo Film vient de clore son édition 2022 par une cérémonie aussi émouvante que marquante. Une nouvelle génération d'étudiants passionnés de cinéma vient nettement d'émerger.

Le Turbo Film, c'est un concours de courts-métrages écrits, réalisés et montés en 24 heures par des équipes étudiantes. Ce festival, toujours organisé par le SUAC (Service Universitaire d'Action Culturelle) de l'URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne), fêtait ses 10 ans cette année.

Véritable défi pour les équipes, le Turbo Film est l'occasion de tester l'imagination et les capacités d'initiative de jeunes, à partir de contraintes imposées et dans un temps réduit.

Les prix remis cette année ont, encore une fois, permis de mettre en avant de vraies pépites audiovisuelles : des films drôles ou émouvants, rythmés ou plus lents... portés par des comédiens plutôt prometteurs.

Le palmarès 2022

Le palmarès du Turbo Film 2022 - © SUAC

L'équipe du film la Cicatrice des autres, lauréate du prix du meilleur montage et du prix du public, portée par Cyprien Klein, a pris le temps de venir à la radio parler à Nicolas Schmitt de son expérience au Turbo Film 2022.

La bande-annonce du film est disponible sur la page Facebook de Cyprien Klein.

Le Turbo Film est un festival et concours de courts-métrages désormais incontournable et bien implanté localement : il bénéficie d'appuis solides et de partenaires réguliers. Y participer peut permettre à certaines jeunes pousses du cinéma de prendre leur envol de manière sereine : certains lauréats, en particulier, tels que Raphaëlle Jean-Louis ou Romain Sidan, ont ainsi un joli début de carrière grâce au Turbo Film.

Alors, chers étudiants passionnés de cinéma, sachez que vous pouvez vous d'ores et déjà vous inscrire pour l'édition 2023 sur le site du Turbo Film ! Le nouvel Hitchcock se trouve peut-être parmi vous !