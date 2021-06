Un acteur audois est au cinéma le 30/06

Guillaume Mattera, comédien dans l'Aude et au cours Florent de Montpellier a passé plusieurs castings de cinéma et se retrouve à l'affiche du film Teddy qui sort ce mois-ci. Il nous parle de son parcours et de sa famille de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées.