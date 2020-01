Un ciné Brunch au cinéma Les Studios

Tours, France

Pour ce ciné Brunch, dans le cadre du festival Désir... Désirs, 2 films seront projetés.

- SATIN ROUGE de Raja Amari (2002)

A Tunis, Lilia élève seule depuis la mort de son mari, sa fille adolescente, Salma. Par un concours de circonstances et pour protéger sa fille qu’elle croit à la dérive, Lilia se rend un soir dans un cabaret, le «Satin Rouge». Un monde nouveau s’ouvre alors à elle, attirant et inquiétant à la fois: celui de la nuit, de la danse et des plaisirs.

- RAZANA de Haminiaina Ratovoarivony (2018)

Solo est malgache, parisien et homosexuel. Afin d’exaucer les dernières volontés de son défunt partenaire, Solo revient à Madagascar pour rencontrer sa «belle-famille » qu’il ne connaît pas…

La finalité de ce "Brunch-cinématographique" est de faire connaître le cinéma africain peu distribué en France et encore moins en Touraine. Le concept de la séance consiste à proposer un court métrage suivi d’un long métrage récent. Cette manifestation très appréciée des Tourangeaux est clôturée par un Brunch africain et une tombola, moment convivial, qui favorise les échanges entre cinéphiles et représentants des films.

RDV ce dimanche 26 janvier à 11h au cinéma Les Studios à Tours.