Un été au ciné à Pau : des séances de cinéma en plein air totalement gratuites jusqu'à fin août

Une ambiance cinéma qui n’est pas comme d’habitude. Un été au ciné à Pau est un événement populaire. Le Méliès vous convie gratuitement dans plusieurs endroits de la ville pour profiter d’une toile à la belle étoile. Jusqu’au 27 août 2022, 18 projections gratuites en plein air en collaboration avec la Ville de Pau. 6 lieux de projection sont prévus au fil de la programmation :

MJC Berlioz

Théâtre de Verdure

Villa Ridgway

Jardin de Basse Plante (Château de Pau)

Centre Social La Pépinière

Domaine De Sers

En cas de mauvais temps, repli au cinéma le Méliès à 22h. La séance est gratuite dans la limite des places disponibles.

Des films pour tous les goûts et pour tout le monde

Un été au ciné à Pau draine tous les styles de films : comédie avec « Effacer l’historique » de Benoit Delépine et Gustave Kerven. L’histoire de 3 voisins qui partent en guerre contre les Gafa (c’est très marrant). Il y a aussi « Kaamelot » tiré de la série avec Alexandre Astier au temps des chevaliers de la table ronde façon parodie. Vous retrouverez également notre célèbre Jean Dujardin en espion dans « OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire ».

Des films d’animation avec « Violet Evergarden » un film d’animation japonais, « Spirit l’indomptable », l’histoire d’une fille et d’un cheval en quête de liberté. ou bien « Josep » sur la guerre civile espagnole et « Calamity » sur des aventures de l’Ouest américain.

Des thrillers comme La Loi de Téhéran dans les prisons iraniennes et le monde de la drogue ou encore Old du réalisateur du 6ème sens.

► la programmation d'un été au ciné à Pau