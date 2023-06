Un festival du film éco-responsable sur l'île de Porquerolles

De retour cette année du 14 au 18 juin, avec un concept innovant, alliant création cinématographique et engagement environnemental. Créé en 2020 avec Juliette Binoche, le jury du festival, composé de personnalités du cinéma et de l’environnement, récompense chaque année des films sur le thème de l’écologie. Il met en lumière les problématiques actuelles à travers le cinéma et incite à la réflexion avec des rencontres et des débats.

Une sélection de films inédites

Le Porquerolles Film Festival proposera une sélection inédite de films, de fictions et documentaires, en compétition. Les films seront récompensés par le jury lors de la cérémonie de clôture.

Cette année 11 films ont été sélectionnés officiellement :

"Ailleurs si j’y suis" (2023) réalisé par François Pirot

"La belle ville"(2023) par Manon Turina et François Marques

"On dirait la planète Mars" (2023) par Stéphane Lafleur

"Low Tech (2023)" par Adrien Bellay

"Paradis" (2023) par Alexander Abaturov

"Les Algues Vertes" (2023) par Pierre Jolivet

"Avant l’effondrement" (2023) par Alice Zeniter et Benoît Volnais

"Nos soleils" (2023) par Carla Simón

"Tant que le soleil frappe" (2023) par Philippe Petit

"Essaimons-nous" (2023) par Laure Saint-Hillier

"How to blow up a pipeline (Sabotage)" (2023) par Daniel Goldhaber

AVANT L'EFFONDREMENT Bande Annonce (2023) Drame

Les Écotubeurs, jeunes pousses de cinéastes

Le festival donnera une place importante pour la jeunesse avec la sélection des Prix Ecotubeurs en récompensant des créations audiovisuelles réalisées par des jeunes. Ils ont pour objectif de permettre à des jeunes d’écoles primaires, collèges et lycées de réaliser des films sur le climat et l’écologie. La mise en place d’un atelier permettra aux élèves de réaliser des films courts ainsi que de réfléchir sur les problématiques environnementales qu’ils voudront exposer.

Les prix Ecotubeurs mettent en relation plusieurs univers : l’environnement, le cinéma et la culture. Ils permettent aux participants ainsi qu’au public d’élargir leur regard sur les questions environnementales et leur prise de conscience d’enjeux contemporains.

Les participants seront amenés à créer une œuvre originale de différents formats : fiction, documentaire, clip vidéo ou film d’animation.

ITW Gérard Jugnot, parrain des prix jeunesse Ecotubeurs

Les films sélectionnés seront diffusés lors du Porquerolles Film Festival , du 14 au 18 juin 2023 sur l’Île de Porquerolles dans la Métropole de Toulon Provence Méditerranée. Après délibération du jury, le palmarès sera annoncé lors de la Cérémonie de clôture le vendredi 16 juin 2023.

