Un traqueur de "décors pour le cinéma sur la Côte d'Azur" raconte les coulisses d'un Woody Allen

Savez-vous ce qu'est un "Location Manager" ? Vous le découvrirez ce samedi matin sur France Bleu Azur. Un indice ? Il traque les plus beaux paysages pour le 7ème art.

Silence, Moteur...Action ! La côte d'Azur : terre de cinéma avec Arnaud Duterque qui passe le weekend avec nous sur France Bleu Azur.Ce samedi matin dès 7 heures retrouvez-le dans France Bleu Azur Matin Week-end.

Arnaud Duterque

Arnaud est "Location Manager" en d'autres mots, il est chargé de trouver des décors naturels pour les équipes de tournage sur la Côte D'Azur. Anecdotes, indiscrétions, retombées économiques pour les alpes maritimes et coulisses du film "Magic in the Moonlight "de Woody Allen. Une formidable aventure que Arnaud Duterque a également raconté dans un livre " Magic Woody Allen" 114 pages aux éditions de l'Antre.

