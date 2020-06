Une journée spéciale sur France Bleu mercredi 24 juin pour fêter la réouverture des salles de cinéma

Toute la journée, France Bleu fait la part belle au cinéma, à celles et ceux qui dirigent des salles et qui partagent avec le public leurs coups de coeur et le bonheur d'une toile. Une journée rythmée par une programmation musicale qui propose quelques incontournables de la musique de film (Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, Skyfall d'Adèle, My heart will go de Céline Dion...)

Un an de cinéma à gagner

En écoutant France Bleu et en participant à l'une de nos émissions, vous pouvez participer au tirage au sort en fin de journée qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de gagner un an de cinéma (soit une séance par semaine grâce aux Chèques Cinéma Universels, les seuls billets valables dans toutes les salles de cinéma de France)

EN JEU également 100 places pour le film "Nous les chiens", au cinéma le 22 juin 2020

Les temps forts

On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission à 12h : Arnold Derek et toute sa bande accueillent Marie-Christine Desandré, Secrétaire Générale de la Fédération Nationale des cinémas français (FNCF)

Dans Une heure en France à 13h10 Denis Faroud reçoit Marc-Olivier Sebbag, Délégué général de la FNCF

Arnold Derek reçoit à 19h dans Retour en Scène Richard Patry président de la FNCF mais aussi exploitant passionné de plusieurs salles dont Le Grand Mercure à Elbeuf. Il intervient d'ailleurs régulièrement sur France Bleu Normandie pour présenter les films à l'affiche

