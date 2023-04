Cinéma : une promenade Reims Polar inaugurée place d'Erlon

Ici, c'est Reims. Pas Hollywood boulevard, juste la place d'Erlon, mais la ville s'est tout de même inspirée du fameux Hollywood Walk of Fame -la promenade des célébrités- de Los Angeles -et a commencé à poser au sol, ce mercredi, des plaques en hommage aux acteurs et actrices venus au festival Reims Polar.

Une promenade Reims Polar

Pour le moment, ce sont huit plaques qui ont été rivées au sol à l'occasion de la nouvelle édition du festival du film policier au cinéma Opéraims. La liste devrait s'allonger chaque année.

Le même visuel est utilisé pour les trophées réalisés par l'atelier de maîtres-verriers Simon Marq, qui seront remis à l'occasion de ce festival . Un visuel qui s'inspire de la Rosace de la cathédrale de Reims et au centre d'un barillet d'arme à feu. Polar oblige.

La promenade Reims Polar © Radio France - Raphaël Aubry

