Une soirée d’ouverture très féminine au Festival du Film de Sarlat

Un double hommage à 2 grandes femmes du cinéma et la signature de la charte pour la parité et la diversité ont porté cette cérémonie d'ouverture du Festival du Film de Sarlat entre émotion et féminité.

Sarlat-la-Canéda, France

Ce mardi soir se déroulait l'ouverture de l'édition 2019 du Festival du Film de Sarlat, une cérémonie très féminine avec un double hommage et un message d'espoir.

Un double hommage

C'est avec le souvenir de Joëlle Bellon, la créatrice du Festival, disparue en octobre qu'a débuté cette soirée. Photos et vidéos de cette présidente, applaudissements nourris des festivaliers et hommage tout en émotion du maire de Sarlat Jean-Jacques de Peretti.

Puis en musique un second hommage, cette fois-ci pour la réalisatrice Agnès Varda, décédée en début d’année, avec l'interprétation piano voix de la musique de son film "Cléo de 5 à 7". Ce festival du film réunissant de nombreux lycéens propose pour cette édition 2019 une rétrospective des films de cette cinéaste dont "Cléo de 5 à 7", long-métrage retenu pour le bac 2020.

Signature de la charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma

Durant cette cérémonie s'est déroulée la signature de la charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma en présence de Julie Gayet et Marion Tharaud du collectif 50/50 2020. Le Festival du Film de Sarlat est ainsi le 111ème signataire de cette charte.

"Proxima" en avant-première

Pour clore cette cérémonie et surtout la première soirée de ce festival, c'est une autre femme qui était à l'honneur en l’occurrence la réalisatrice Alice WInocour avec la projection de son film "Promima" dont le rôle principale est tenu par Eva Green. Elle y interprète Sarah, une astronaute française, qui s'entraîne au Centre spatial de Cologne, unique femme au milieu des astronautes européens. Elle vit seule avec sa fille de sept ans, Stella Sarah est choisie pour partir à bord d'une mission spatiale d'un an, baptisée Proxima, sa vie et celle de sa fille en sont bouleversées.