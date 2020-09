Valérie Lemercier présente le film "Aline", une libre inspiration sur le destin hors norme de Céline Dion

Valérie Lemercier était l’invitée de Nicolas Fauveau ce mercredi 16 septembre sur France Bleu Gironde pour nous présenter son tout nouveau film : Aline. Une libre inspiration sur le destin hors norme de Céline Dion, une enfant non désirée qui est aujourd’hui l’une des plus grandes stars du monde.

Valérie Lemercier a réalisé et incarne le rôle d’Aline dans ce film qui a réussi à tirer quelques larmes à Nicolas Fauveau. Valérie Lemercier a confié être une fan depuis longtemps de Céline Dion, elle avait hâte de commencer le tournage.

Pour une interprétation plus vraie que nature, la réalisatrice s’est entourée de comédiens québécois pour que l’accent soit le plus réaliste possible. Au casting il n’y a que deux acteurs français, Valérie Lemercier et Jean-Noël Brouté qui joue le maquilleur d’Aline. Les 2 frenchies ont été coachés par les québécois pour avoir un accent le plus proche possible de la réalité.

Le film raconte plus de 80 ans de la vie de la famille Dieu. D’ailleurs pour l’histoire d’Aline :Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun

Céline Dion n’a pas encore vu le film, mais la chanteuse a confié qu’elle voulait le voir et nous aussi !

Aline était présentée en avant première cette semaine en présence de Valérie Lemercier l'UGC à l'UGC de Bordeaux.

Sortie en salle : le 18 novembre