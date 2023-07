Venue du duo Eric Toledano et Olivier Nakache aux Vendanges du 7ème Art

Eric Toledano et Olivier Nakache Esplanade La Fayette en projection plein air

Les deux derniers films de la compétition jeune public sont projetés en matinée au cinéma l’Eden : « Rose, petite fée des fleurs » de Karla Nor Holmbäck et « Robot dreams » de Pablo Berger, de très beaux films autour de l’amitié.

ⓘ Publicité

A 18h est projeté « le syndrome des amours passés » d’Ann Sirot et Raphaël Baldoni, une comédie franco-belge en compétition internationale puis à 20h le dernier du maitre des longs-métrages à portée sociale, Ken Loach : « The Old Oak »

Cinéma L'Eden de Pauillac - Armelle Dufau

Une master class passionnante autour de la photographie de plateau

A 15h à la médiathèque, a lieu la master class en regards croisés de Christophe Brachet et Luc Roux, deux photographes de renoms qui évoluent sur les plateaux de cinéma. Ils ont transmis leur passion et leur talent au travers d’un échange d’une qualité exceptionnelle avec les festivaliers.

Christophe Brachet et Luc Roux en master class à la médiathèque de Pauillac - Armelle Dufau

La venue très attendue du duo Eric Toledano / Olivier Nakache

C’est sur l’Esplanade La Fayette qu’à lieu en deuxième partie de soirée la projection très attendue du dernier film d’Eric Toledano et Olivier Nakache : « Une année difficile ». Les réalisateurs d’ « Intouchables », « Le Sens de la Fête » ou encore « Hors Normes » sont présents en introduction de cette projection gratuite, pour le plus grand bonheur des festivaliers mais aussi des collégiens de la région qui viennent présenter leur court-métrage en début de soirée et qui sont invités à monter sur scène.

Les élèves de la région en compagnie d'Eric Toledano et Olivier Nakache - Armelle Dufau

Eric Toledano et Olivier Nakache vont également à la rencontre du public dans le cadre d’une master class vendredi.

L’occasion, peut-être, de déceler les secrets du succès de leurs histoires...