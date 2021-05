Vichy : au cinéma Le Palace, une reprise attendue mais en douceur

Comme les terrasses des bars et restaurants de Vichy, le cinéma Le Palace a rouvert ses portes ce mercredi. Des passionnés en manque se sont glissés dans les salles obscures, mais le complexe n'a pas affiché complet, et ce malgré les jauges imposées.

"On redémarre en douceur", sourit le responsable du cinéma Le Palace à Vichy Jules Amossé. Les premières séances, programmées à 13h30, ont réuni une centaine de personnes sur les 300 places que la jauge sanitaire autorise au sein de l'établissement.

Les derniers jours de préparation ont été intenses : "il a fallu s'occuper de la programmation de tous les films et veiller à l'application des consignes gouvernementales", souligne Jules Amossé.

Jules Amossé, responsable du cinéma Le Palace, et Damien Ryzynski, agent d'accueil. © Radio France - Christophe Barbot

Le public devra se passer du pop-corn et des autres friandises pendant quelques semaines. "C'est quand même dommage" pour Emma, lycéenne venue avec un groupe d'amis. "Ce n'est pas ça qui nous empêche de retrouver du plaisir", tempère Yolland.

Les passionnés au rendez-vous

Les habitués n'ont donc pas attendu pour retrouver la salle obscure. "Je suis tellement contente de revenir, ça m'avait manqué", explique Géraldine, qui achète un ticket pour la comédie dramatique Envole-moi.

Le film Adieu les cons d'Albert Dupontel attire la majorité des cinéphiles pour la réouverture, comme Catherine et Patrice, abonnés au Palace : "on voulait le voir depuis le mois d'octobre, on est super contents d'être là !"

Le responsable du cinéma espère que la fréquentation va remonter au fur-à-mesure des jours qui passent et des assouplissements des règles sanitaires.