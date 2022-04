VIDEO – 12 ans après son lancement, Downton Abbey est de retour sur grand écran avec France Bleu !

12 ans après le lancement de la série, la famille Crawley est de retour sur grand écran pour un second film dont une partie de l'intrigue se passe en France. Thomas Etcheberry a rencontré les acteurs pour France Bleu.

6 saisons, 52 épisodes et maintenant 2 films… Ce qui avait commencé comme une série sur le début du déclin de l'aristocratie britannique est aujourd'hui devenu une franchise en bonne et due forme ! Le second volet des aventures cinématographiques de la famille Crawley sort ce mercredi 27 avril au cinéma avec France Bleu !

"Une nouvelle ère" nous emmène donc sur les côtes françaises. Tourné du côté de Juan-les-Pins en plein confinement, le film nous promet pourtant ce qui a fait le succès de Downton Abbey jusqu'ici : romance, histoire, décors somptueux et commentaire sur la société.

Si l'on ne sait pas encore ce que le futur réserve à la franchise Downton Abbey, il n'en reste pas moins que les acteurs prennent du plaisir à renfiler les costumes, parfois lourds au sens propre du terme, de ces personnages qu'ils incarnent depuis 12 ans maintenant. Pour France Bleu, Thomas Etcheberry a rencontré les acteurs de la série à Londres :

"Downton Abbey 2 : Une nouvelle ére" : un film France Bleu à découvrir au cinéma dès aujourd'hui ! Et si vous voulez gagner un voyage dans les pas de la Famille Crawley : c'est par ici que ça se passe !