VIDEO - "L'arche de Noé" de Bryan Marciano et avec Valérie Lemercier, au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz

Bryan Marciano fait ses débuts dans le milieu tout d'abord en tant qu'acteur, lorsqu'il apparaît brièvement dans "Les Gamins", en 2013, aux côtés de Max Boublil et d'Alain Chabat. Il y joue le rôle d'un réalisateur de clip vidéos. En 2017, il collabore à l'écriture du film "Le Brio", où un vieux professeur brillant, mais quelque peu raciste, se retrouve à devoir former une étudiante de banlieue à la langue bien pendue. Bryan Marciano contribue, aux côtés d'Yvan Attal , au scénario de ce long métrage, qui a globalement été bien accueilli par le public.

"L’arche de Noé", avec Valérie Lemercier et Finnegan Oldfield sortira en salles le 22 novembre 2023. Un film présenté en avant-première au public de Saint-Jean-de-Luz.

Le pitch : Une association accueille des jeunes LGBT mis à la rue par leurs familles. Derrière l’apparente comédie, les excès, l’envie de s'affirmer, se cachent des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d’exister, de trouver leur place dans la société. Ici, ils ont six mois, pour trouver un travail, un logement et s’accepter comme ils sont. Une course contre la montre durant laquelle Noëlle, qui dirige l’association et Alex, qui l’aide dans sa mission, sont également renvoyés à leurs propres failles et s’interrogent sur leurs motivations à aider les autres.

"L'Arche de Noé", interview du réalisateur Bryan Marciano et de l'actrice Valérie Lemercier

Interview de Valérie Lemercier et Bryan Marciano pour le film "L''Arche de Noé"