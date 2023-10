VIDEO - Le film "Nouveau Monde" présenté en avant-première au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz

Vincent Cappello a débuté comme acteur au théâtre et au cinéma (Les chevaliers du Ciel, Carmen, le cocon…).

Après avoir écrit des scénarios de longs métrages (« Max », avec Joey Starr, Mathilde Seigner et Jean Pierre Marielle, « Sol » avec Chantal Lauby et Camille Chamoux…) et collaboré avec divers artistes : (Lisa Azuelos, Dominique Farrugia, Faiza Guëne...) Vincent Cappello se poste derrière la caméra.

ⓘ Publicité

"Nouveau monde", son premier long-métrage, n'est pas un documentaire. Il s'inspire néanmoins énormément de la vie de son acteur principal, Rohid Rahimi, arrivé comme réfugié à Paris depuis Kaboul, avec son frère, après un long périple en Europe. Une fiction relative, donc, dont la principale qualité est la spontanéité de son personnage central, caractéristique partagée par l'ensemble du casting, dans lequel s'illustre notamment Sandor Funtek, déjà présent au festival l'année dernière pour le film "Suprêmes" d'Audrey Estrougo.

Le pitch : Après la chute de Kaboul au août 2021, Rohid, un jeune réfugié afghan à Paris doit trouver du travail pour envoyer de l'argent à sa mère rackettée et menacée de mort par les talibans.

"Nouveau monde", interview de l'équipe du film

Avec Vincent Cappello, Rohid Rahimi et Sandor Funtek sur le plateau du Festival.

Interview de Vincent Cappello, Rohid Rahimi et Sandor Funtek pour le film "Nouveau Monde"