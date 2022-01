VIDEO - Le palmarès du FIPADOC 2022 dévoilé à Biarritz

C'est au cours de la désormais traditionnelle cérémonie de gala, ce samedi 22 janvier en soirée, que les jurys du FIPADOC ont dévoilé le palmarès de la 4e édition du Festival International du Documentaire à Biarritz. Quatorze prix ont été décernés cette année.

Grand Prix - Documentaire International

Le Grand Prix - Documentaire International qui récompense un film international inédit en France a été décerné à "The Balcony Movie" du polonais Paweł Łoziński. Celui-ci a filmé les passants depuis sa fenêtre.

"Nous avons finalement choisi un film attestant du pouvoir du cinéma documentaire, nous montrant comment le choix radical d’un point de vue peut transformer la perception de notre expérience quotidienne, expliquent les jurés. En invitant les passants à rentrer dans son champ, le cinéaste confirme ce paradoxe que pour atteindre l’intimité il faut rester à la bonne distance. Ce film nous amène à voir comment nous négocions les uns avec les autres face aux grandes questions de la vie, de manière à la fois sérieuse et ludique"

Grand Prix - Documentaire national

Le Grand Prix - Documentaire national récompense un film français inédit en France. Il a été attribué cette année à "Marie-José vous attend à 16h" de Camille Ponsin. Le film sortira en France en octobre 2022.

Le jury explique ainsi son choix : "Parce qu’il nous bouleverse en mettant en lumière avec pudeur une réalité dramatique à l’autre bout du monde, des femmes et des hommes menacés de génocide avec la complicité de nos systèmes politiques. Un monde dont ce film nous rappelle aussi, grâce à des archives inédites qu’il fut autrefois paisible et beau. Parce qu’il participe à une prise de conscience, parce qu’il faudrait qu’il y ait plus de Marie-José, que ses précieuses connaissances soient transmises autant que son élégance respectueuse de l’humanité. Parce qu’on voudrait qu’elle soit là toujours à 16 heures, jusqu’à ce que le Darfour aille mieux … Nous avons décerné le prix au regard sensible et non dénué d’humour de Camille Ponsin."

Grand Prix - Documentaire musical

Le Grand Prix - Documentaire musical récompense un film dont la musique est l’un des personnages principaux. Il a été attribué à "Paraiso" de Sérgio Tréfaut (Portugal - France).

« Film délicat et pudique sur un sujet original et poétique, note le jury. Célébration d’un peuple musicien, le Brésil, où quels que soient les milieux sociaux ou culturels, la musique, patrimoine en partage, devient un rempart contre la solitude. Sans peur d’être jugé, chacun se lève et chante, communie avec les autres autour d’une chanson, laquelle devient une manière de faire revivre le passé. On en sort heureux, ému de cette passion et de cette tendresse simple. »

Grand Prix Impact

Le Grand Prix –Impact et Impact-CNC-Images de la Culture récompense un film source d’inspiration en matière de droits humains, de défense de l’environnement et de justice sociale. Il récompense cette année "Revolution of our times" de Kiwi Chow (Hong-Kong).

« On en sort bouleversés », affirme le jury qui explique que « ce film réussit le tour de force, grâce au recueil et à l'utilisation d'un foisonnement d'images, d'ordonner un récit fleuve limpide et saisissant. Dès les premières séquences, il nous précipite, quasiment en apnée, au cœur des manifestations pour le combat pour les libertés à Hong Kong en 2019 et nous en fait revivre l'intensité, la noblesse et la fureur. Ce film éclaire de toute sa force l'enjeu démocratique de Hong Kong et nous tend un miroir dérangeant où apparaissent nos faiblesses vis à vis de la Chine. C'est un film de notre temps, sur la toute-puissance des états et sur le courage de toute une génération de jeunes gens qu'on laisse quasiment orphelins pour défendre leurs libertés, qui sont aussi les nôtres. »