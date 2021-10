VIDEO - le plateau TV au Festival du Film de Saint Jean de Luz

Rendez-vous quotidien proposé par le Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz avec les réalisateurs et acteurs présents pour l'événement.

Le cinéma est à l'honneur toute cette semaine dans la cité luzienne pour la 8ème édition du Festival International du Film et jusqu'au samedi 9 octobre, les organisateurs de cet événement proposent un plateau TV quotidien où les équipes des films sont en interview face à la presse. Interrogés par France Bleu Pays Basque, Sud Ouest et Moï Moï, réalisateurs et acteurs se livrent sur les films présentés au cinéma de Saint Jean-de-Luz Le Sélect.

"Rose" d'Aurélie Saada

"Rose" est le premier long-métrage d'Aurélie Saada, également connue pour être l'une des deux membres du duo "Brigitte" Présentes à ses côtés à Saint Jean-de-Luz deux de actrices de ce film : Françoise Fabian et Aure Atika.

L'histoire : Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé... Ce film, en compétition, a été projeté lors de la soirée d'ouverture du festival.