VIDEO - "Les rois de la piste" de Thierry Klifa, présenté hors-compétition au Festival de St Jean de Luz

C'est loin d'être le premier film de Thierry Klifa, c'est même le huitième ! Et pourtant le réalisateur est un habitué (oserait-on dire un ami) du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz. Déjà président du jury en 2021, le réalisateur est de retour sur la côte basque et s'essaye à la comédie, avec brio et avec un casting dantesque : Fanny Ardent, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle (qui nous offre une performance... étonnante), Laetitia Dosch (elle aussi une amie du Festival), Michel Vuillermoz, Ben Attal...

Le pitch : Rachel, sorte de Ma Dalton, a élevé ses fils Sam et Jérémie, et son petit-fils Nathan, dans le culte de l’arnaque. De plans foireux en petits larcins, cette sympathique famille de bras cassés court toujours après le gros coup. Chance ou fatalité, lors d’un cambriolage, ils volent sans en connaître sa valeur, une toile de grand maître. Céleste, une détective rusée et charmeuse, et Gauthier, son fidèle acolyte, se lancent alors à leur poursuite…

"Les rois de la piste", Interview du réalisateur Thierry Klifa

