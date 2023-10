VIDEO - "Les trois fantastiques" de Michaël Dichter, en compétition au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz

Michaël Dichter est un jeune réalisateur prometteur au parcours atypique. Il a autoproduit et réalisé trois courts-métrages (dont Pollux où l'on retrouve les jeunes personnages du long-métrage) et joué dans deux longs-métrages (Vie Sauvage de Cédric Kahn et Telle mère, telle fille de Noémie Saglio, dans lequel il tient le rôle principal masculin, aux côtés de Camille Cottin et Juliette Binoche). Avec "Les trois fantastiques", Michaël Dichter signe là un très beau premier film.

ⓘ Publicité

Le pitch : Max, 12 ans, a deux familles. Ses amis, toujours là pour lui. Et sa mère, très peu présente depuis que Seb, son frère, est en prison. Lorsque celui-ci rentre à la maison, Max pense que les choses vont revenir à la normale. Mais c’est sans compter les ennuis qui rattrapent son frère. En voulant aider Seb et sauver sa famille, Max va entraîner ses amis dans une chute qui paraît inéluctable…

"Les trois fantastiques", interview du réalisateur Michaël Dichter

Interview de Michaël Dichter pour le film "Les Trois Fantastiques"