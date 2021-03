L'acteur et réalisateur a tourné son dernier film "Serre-moi fort" dans le sud de la Haute-Garonne, autour de Saint-Gaudens. Dans une vidéo publiée sur internet, il dit penser souvent au jour où il reviendra présenter son film, alors que les salles de cinéma sont fermées pour raison sanitaire.

VIDÉO - Mathieu Amalric en manque de cinéma... et de Comminges

Mathieu Amalric a tourné la majeure partie de son film en Haute-Garonne, à Ganties et Saint-Gaudens.

"Souvent j'y pense, à cette soirée où nous reviendrons avec toute l'équipe, tous les acteurs, partager ce film que nous avons tourné à Saint-Gaudens, pendant presque qu'un an. (...) Et ce sera au Régent, ce fabuleux cinéma". Avec sa voix grave et posée, Mathieu Amalric a envoyé un message de sympathie, publié il y a une quinzaine de jours par Occitanie Films, l'agence régionale destinée à faciliter les tournages en Occitanie.

L'acteur-réalisateur a tourné pendant plusieurs mois de 2019 son dernier film "Serre-moi fort" dans le Comminges. A Saint-Gaudens, mais aussi à Ganties, un petit village à quelques kilomètres de là.

Souvent j'y pense, à cette soirée où nous reviendrons

Il viendra en parler notamment lors de "Prochainement dans les salles", une rencontre en ligne organisée par Occitanie Films, pour évoquer les derniers films tournés dans la région, et qui n'attendent qu'une chose : une date de sortie.

Le cinéma de Saint-Gaudens "très touché"

Les exploitants des salles de cinéma ont hâte aussi de rouvrir, et de retrouver des spectateurs devant les grands écrans. Ce message de Mathieu Amalric a donc particulièrement touché Thomas Miquel, le directeur adjoint du cinéma Le Régent, à Saint-Gaudens : "il aurait pu dire mille lieux, mille personnes qu'il a croisé dans le coin. Mais ça fait du bien de voir que des acteurs, des réalisateurs, des gens du métier, soutiennent les salles de cinéma. C'est très gentil qu'il ait dit un mot pour nous, ça nous a beaucoup touché".

Ca fait du bien de voir que des gens du métier nous soutiennent

D'ailleurs un lien s'était tissé entre Mathieu Amalric et la salle de cinéma commingeoise. C'est là que le film a été projeté pour la première fois, en octobre dernier, en petit comité : "_On a eu la chance de voir son film, puisqu'il a fait une projection avec les gens qui ont participé au film. Il a tourné à Ganties, donc il y avait tous les gens du villag_e".

Le réalisateur, qui sera l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi 5 mars à 8h08, dit d'ailleurs s'être "beaucoup plu" en Comminges, et souligne la qualité du travail du Régent, et son dynamisme à Saint-Gaudens. Il avait aussi participé au 7e Rencontres du film d'art, organisées par le cinéma commingeois, en janvier 2020.

Le lien se renouera, dès que les cinémas rouvriront. Thomas Miquel attend le coup de fil de Mathieu Amalric, pour organiser une avant-première digne de ce nom, en public.