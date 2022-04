VIDEO - Quand le tournage de Downton Abbey 2 s'installe en France !

Dans ce nouveau volet des aventures de la famille Crawley, une partie de l'intrigue se situe dans le Sud de la France. Les acteurs racontent à Thomas Etcheberry leurs souvenirs de tournage.

C'est un nouveau chapitre attendu de tous les fans de la série anglaise qui a débarqué sur nos grands écrans ce mercredi 27 avril. "Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère" nous replonge dans la saga de la famille Crawley et cette fois, le somptueux décor de Highclere Castle se fait voler la vedette par… la France ! Et plus particulièrement les alentours Juan-les-Pins.

Alors que la comtesse douairière (Maggie Smith) reçoit une sublime villa dans le Sud de la France en héritage, une partie de la famille Crawley et les domestiques s'y rendent pour en savoir plus sur ce trésor.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces quelques semaines de tournage ont laissés une forte impression à l'équipe. Au micro de Thomas Etcheberry, Hugh Bonneville ("Robert Crawley"), Elizabeth McGovern (Cora Crawley) ou encore Laura Carmichael ("Lady Edith") reviennent sur ce tournage synonyme de beauté, mais aussi d'incertitudes, le film ayant été tourné au plus fort de la pandémie de COVID-19.

La beauté de nos côtes françaises se retrouve donc dans "Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère" avec, en plus du casting principal de la série, Nathalie Baye et Jonathan Zacaï, en partenariat avec France Bleu !