VIDEO - Quel avenir pour Downton Abbey après le second film ? Julian Fellowes nous en dit plus !

Alors que Downton Abbey 2, en partenariat avec France Bleu, vient tout juste de sortir sur nos écrans, nous avons pu rencontrer Julian Fellowes, le créateur de la série, pour lui demander jusqu'où pouvait aller la saga.

Quel avenir pour Downton Abbey ? Voilà la question que se posent maintenant les fans de Downton Abbey alors que le second film est sorti le 27 avril dernier. Sans "divulgâcher" le film, la fin laisse bien présager que les personnages que nous suivons depuis plus de 12 ans maintenant, sont bel et bien entrés dans une nouvelle ère, comme le suggère le titre du film... Peut-on alors espérer revoir les Crawley sur grand écran ?

Thomas Etcheberry a pu rencontrer Julian Fellowes, le créateur de la série, pour lui poser cette question : quel avenir pour Downton Abbey ? Et la réponse a le mérite de laisser planer un doute non négociable lorsque l'on est fan de la série ! Nous en profitons aussi pour revenir avec lui sur le succès de la série ! Et clairement, il ne s'attendait pas à être toujours en train d'écrire ces personnages 12 ans plus tard.

Alors, vous l'aurez compris, pour un Downton Abbey 3, il faudra déjà aller voir le 2 ! Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère, c'est dans vos cinémas dès maintenant et c'est avec France Bleu. Un film qui fait du bien, un film logique, un film surprenant, émouvant... comme une lettre d'amour aux fans de la série et à ses acteurs.