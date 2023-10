VIDEO - "Quitter la nuit" de Delphine Girard, film en compétition au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz

Née au Quebec, Delphine Girard rejoint la Belgique quelques années plus tard. Elle étudie la réalisation à l’INSAS à Bruxelles et son film de fin d'étude Monstre voyage à travers le monde et est primé dans plusieurs festivals. Sortie de l'école, elle travaille sur plusieurs tournages comme directrice de casting. En parallèle, elle écrit et réalise le court-métrage Caverne adapté d’une nouvelle de l’auteure américaine Holly Goddard Jones. Elle réalise ensuite Une sœur, nommé en 2020 pour l’Oscar du meilleur court métrage de fiction. Dans son premier long-métrage "Quitter la nuit", elle poursuit la réflexion amorcée dans son dernier court-métrage.

Le pitch : Une nuit, une femme en danger appelle la police. Anna prend l'appel. Un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves, Aly, Anna et Dary font face aux échos de cette nuit qu'ils ne parviennent pas à quitter.

"Quitter la nuit", interview de la réalisatrice Delphine Girard

