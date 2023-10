VIDEO - "Retour en Alexandrie" de Tamer Ruggli, en compétition au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz

Né à Zurich en 1986, Tamer Ruggli a passé son enfance et son adolescence à Kinshasa (Zaïre), Riyad (Arabie Saoudite) ainsi qu'à Vienne (Autriche). De retour en Suisse, il est diplômé d'une Haute Ecole d'Arts bilingue de Zurich avant de commencer ses études de cinéma à l'ECAL (École cantonale d'art de Lausanne). D'un père suisse et d'une mère égyptienne, Tamer Ruggli a toujours grandi entre les deux cultures. C'est ce retour aux sources qu'il met en scène dans son premier long métrage "Retour en Alexandrie", un film au casting "légendaire" : Fanny Ardent et Nadine Labaki, un film présenté en compétition cette année.

Le pitch : Après vingt ans d'absence, Sue (Nadine Labaki) doit retourner dans son Égypte natale pour voir sa mère Fairouz (Fanny Ardent), une aristocrate excentrique dont elle s'est éloignée. Ce surprenant voyage, qui la mènera du Caire à Alexandrie, teinté de souvenirs lointains, de nostalgie et de sentiments mitigés à l'égard de son passé, permettra à Sue de devenir la femme autonome qu'elle devrait être.

"Retour en Alexandrie", interview du réalisateur Tamer Ruggli.

