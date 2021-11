Retour dans les années lycée pour les acteurs et réalisateurs au Festival du Film de Sarlat. Souvenirs et anecdotes de jeunesse en vidéo.

VIDEO - Souvenirs de lycée pour les acteurs et réalisateurs au Festival du Film de Sarlat

En 2021, le Festival du Film de Sarlat fête ses 30 ans. Ce rendez-vous annuel du 7ème art où les lycéens français spécialisés en cinéma ont une place privilégiée A l'occasion de cette édition anniversaire, France Bleu Périgord est allée à la rencontre des acteurs et réalisateurs présents au festival. Face caméra, ils racontent les souvenirs de leurs années lycée et font ainsi un back to bac.