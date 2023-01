Vos places pour l’avant-première du film Divertimento à l’UGC Ciné-cité de Bordeaux le 12 janvier

France Bleu Gironde aime le cinéma et le partage avec vous. Pour bien commencer l’année, découvrez " Divertimento ", le nouveau film de Marie-Castille Mention-Schaar et plongez dans l’univers de la musique comme vous ne l’avez pas vu et entendu depuis longtemps. En effet, la réalisatrice à qui l’on doit “Le ciel attendra” mais aussi “La première étoile”, aime faire se rencontrer des mondes que tout semble opposer. C’est le cas avec “Divertimento”. Si la sortie nationale est prévue pour le mercredi 25 janvier 2023, France Bleu Gironde vous invite à le découvrir avant tout le monde le jeudi 12 janvier à 20h en présence de la réalisatrice. Pour gagner vos invitations à l’UGC Ciné-cité de Bordeaux , tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous.

Avec “Divertimento”, Marie-Castille Mention-Schaar s’offre une immersion dans le monde de la musique classique à travers le regard et l’expérience de la jeune Zahia Ziouani. A 17 ans, elle rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa soeur jumelle, Fettouma, baigne aussi dans la musique et veut devenir violoncelliste professionnelle. Comment rendre la musique classique accessible à tous ? Comment vivre une passion qui semble impossible ? A force de courage et de persévérance, elles vont créer leur propre orchestre : Divertimento.

Un casting 5 étoiles

Niels Arestrup et Oulaya Amamra se donnent la réplique dans "Divetimento" - Guy FERRANDIS - 2022 ESTELLO FILMS - EASY TIGER - FRANCE 2 CINÉMA

Au casting de ce film tiré d’une histoire vraie, les amateurs reconnaîtront Oulaya Amamra, jeune comédienne récompensée du César du meilleur espoir féminin pour sa prestation dans le film “Divines” de Houda Benyamina (film Caméra d'Or au festival de Cannes), mais aussi Zinedine Soualem et Niels Arestrup.

Informations pratiques

“Divertimento”, sortie nationale le 25 janvier 2023 et en avant-première à l’UGC Ciné-Cité, rue Georges Bonnac à Bordeaux le jeudi 12 janvier à 20h en présence de la réalisatrice, Marie-Castille Mention-Schaar.