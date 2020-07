Vu sur le web, des gamins Nigerians se la jouent hollywood et un chauffard Bordelais en plein dérapage

Ce sont des mômes qui ont entre 10 et quinze ans et qui sont devenus de véritables stars des réseaux sociaux en refaisant, avec leurs moyens les bandes annonces de grands films d'Hollywood ou séries Netflix.

Des enfants Nigérians cartonnent en refaisant les bandes-annonces de Net Flix

Leur dernier remake est celui du film "Tyler Rake" produit par Netflix avec sa star Chris Hemsworth. On a vu vu le vrai long métrage, c'est du gros film d'action et bien , les mômes ont refait les scènes a leur manière, le héros s'enfuit a bord d'une brouette, le héros ne s'immerge pas au fond d'un lac mais au fond d'un seau...tout ça avec le plus grand sérieux c'est carrément génial. Bluffés , les producteurs ont invité toute la petite bande à l'avant première de "Tyler Rake II" .

A propos de film d'action , "Vu sur le web" a repéré sur Twitter une scène très spectaculaire...le problème cette fois, c'est que ce n'est pas une fiction. C'est une scène qui ne dure que quelques secondes ça se passe à Bordeaux, à un rond point dans le quartier Bacalan et la cité Claveau, une voiture blanche fait trois fois le tour du rond point à fond la caisse en dérapages plus ou moins controlés.

Le groupe de rock britannique The Rolling Stones menace le président américain Donald Trump de le poursuivre en justice s'il continue d'utiliser contre leur volonté une de leurs chansons, "You Can't Always Get What You Want".