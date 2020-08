Yakari, de la bande dessinée au cinéma

Yakari, ce sont aujourd'hui 40 albums (dont 38 signés par Job et Derib) et un 41e en préparation, vendus à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est aussi un personnage de série télé, diffusée entre 2005 et 2017 (cinq saisons).

Yakari au cinéma était donc un pari à la fois attendu et à ce titre risqué. Un pari rendu possible cependant par la cote d'amour du personnage et le succès des adaptations télé. Avec son graphisme enrichi, un scénario malin qui plutôt que d'adapter l'une des aventures du petit Sioux a privilégié un retour aux origines du personnage, le film est une vraie réussite. De quoi ravir les plus jeunes comme leurs parents qui ont grandi avec

Au début, il était question d’écrire une histoire totalement originale mais Derib et Job étaient très vigilants sur le respect de la BD et de leur message. Pas mal de scénaristes ont travaillé sur des idées mais elles ont toutes été écartées par la production et moi, parfois par Derib et Job. Les producteurs ont fini par me demander directement d’imaginer l’histoire en me suggérant de revenir aux origines du héros. J’ai notamment relu le premier album à partir duquel j’ai écrit un séquencier qu’on a présenté aux auteurs en leur précisant qu’il ne s’agissait que d’une structure de base. Pour le cinéma, il faut développer les interactions, rentrer dans les détails... On a par conséquent rajouté ensuite des tas de choses pour enrichir la dramaturgie. (Xavier Giacometti)

Extrait du film Yakari - Bac Films

Xavier Giacometti, le réalisateur et Gauthier Van Meerbeeck, l'éditeur des bandes dessinées (aux Editions Le Lombard), présentent le film et sa genèse dans Retour en Scène avec Franck Duret