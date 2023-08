Yann Gozlan, le réalisateur du thriller "Visions" tournée en Région Sud, invité de France Bleu Provence

Yann Gozlan et Mélanie Masson

Réécoutez l'émission avec le réalisateur du film

"Visions", un thriller tourné en Provence

Après "Boîte Noire" avec Pierre Niney, Yann Gozlan est de retour sur grand écran avec "Visions" !

L'histoire, c'est celle d'une pilote de ligne confirmée, Estelle (Diane Kruger) qui mène, entre deux vols long-courriers, une vie parfaite avec Guillaume (Mathieu Kassovitz), son mari aimant et protecteur. Un jour, par hasard, dans un couloir d’aéroport, elle recroise la route d’Ana (Marta Nieto), photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée vingt ans plus tôt. Estelle est alors loin d’imaginer que ces retrouvailles vont l’entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l’irrationnel…

Le nouveau long métrage de Yann Gozlan prend place dans les paysages méditerranéens de notre région. D'une villa sublime sur les hauteurs de la baie de Toulon, en passant par la corniche du nuit entre Sausset-les-Pins et la plage de Sainte-Croix, vous reconnaitrez probablement un peu de chez nous dans ce film haletant où le décor joue un rôle fondamental dans un suspense qui monte crescendo !

Dépendance amoureuse, vie rangée VS passion de jeunesse, confusion entre le rêve et la réalité, ambiance sonore immersive, foncez en salles vivre "Visions" dès le mercredi 6 septembre 2023 !

VISIONS Bande Annonce (2023) Diane Kruger, Mathieu Kassovitz, Thriller