Yannick Noah, Michaël Youn et Valérie Bonneton, en tournage dans l'Yonne pour un film de Nicolas Vanier

Un film du réalisateur Nicolas Vanier, en tournage dans l'Yonne en ce moment ! Depuis deux semaines, l'équipe de tournage a pris ses quartiers dans le Morvan, entre Asquins et Vezelay ! Sur place, des célébrités dont Yannick Noah, Michaël Youn ou encore Valérie Bonneton.

ⓘ Publicité

L'histoire, intitulée "C'est le monde à l'envers", adapté d'un livre que Nicolas Vanier, met en scène un riche trader parisien. Après un effondrement climatique, il se retrouve démuni : plus d'eau, d'électricité ou d'argent.

Il se réfugie à la campagne, dans une ferme qu'il a achetée à un agriculteur (qui y vit et travaille encore. Et là, c'est le choc entre deux mondes !

loading

Une comédie à rebours des temps anxiogènes

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le film sera une comédie avec de l'optimisme et du partage. Parce que pour Nicolas Vanier, le réalisateur, les temps qui courent sont suffisamment anxiogènes, sans qu'on en rajoute encore. "J'en ai marre des écolos qui ne parlent que d'interdictions et de restrictions. Il faut parler des solutions possibles, et ce qu'elles vont apporter comme mieux vivre" explique-t-il.

loading

"Je pense que le recours à la comédie c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. Je crois en l'Homme et je crois qu'on peut changer les choses. Je crois en les générations qui arrivent et ce film est visionnaire", confie Valérie Bonneton, actrice.

Un film sur l'écologie, un tournage écologique

"Je pense qu'il aurait été un peu malvenu de ne pas faire attention à notre empreinte carbone, pour le tournage de ce film" dit avec humour Michaël Youn. Il campe le rôle du trader ruiné, parisien indécrottable et agriculteur novice. "On n'a pas de groupe électrogène, on utilise des panneaux solaires, on utilise des voitures électriques et on voyage en train. Bref, tout pour que l'empreinte carbone soit réduite au maximum" poursuit-il.

loading

"Au travers de ce film, j'avais envie de parler d'une situation prévisible, qui est une suite d'événements climatiques, qui conduisent une sorte d'effondrement climatique" explique Nicolas Vanier, le réalisateur.

Les équipes du film doivent quitter l'Yonne mardi 8 novembre après leur dernier jour de tournage. Elles doivent revenir en mai prochain, pour tourner les dernières scènes.

La sortie du film est prévue pour 2024.