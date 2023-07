Deux-Sèvres : le musée des Tumulus de Bougon fête ses 30 ans

Le musée des Tumulus de Bougon a fêté ses 30 ans ce dimanche 2 juillet 2023. Le site des Deux-Sèvres a été inauguré en 1993. Il propose au public un voyage au cœur de la Préhistoire : des origines de l'humanité jusqu'au Néolitique. Une journée festive était organisée ce dimanche 2 juillet 2023 pour célébrer les 30 ans d'existence du musée.

Plusieurs animations ludiques, pour se mettre dans la peau des Hommes préhistoriques, étaient au programme ! Des animations proposées régulièrement au musée mais cette fois, les visiteurs ont pu tout tester en même temps, par petits groupes.

Activité "peinture préhistorique" au musée des Tumulus de Bougon. © Radio France - Irène Prigent

Ils ont essayé par exemple les techniques de chasse au gros gibier à travers le "tir avec un propulseur". Des ateliers de poterie et de peinture préhistorique étaient proposés également. Les visiteurs ont aussi appris à allumer un feu comme les hommes de Cro Magnon.

Les techniques de chasse au temps des Hommes préhistoriques enseignées à travers un atelier "tir au propulseur". © Radio France - Irène Prigent

Le musée accueille chaque année près de 20.000 visiteurs. Et pour continuer d'attirer du monde, la direction mise sur des activités ludiques. Aurélie Janouleix est conservatrice au musée des Tumulus de Bougon. "On a tous besoin d'être acteurs de notre visite, de faire des choses sensibles. Le fait de se mettre en activité permet de mieux comprendre l'Histoire et garder un bon souvenir de la visite".