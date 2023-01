FARaway, le festival des arts à Reims, revient pour une édition 2023

En s'appuyant sur les différentes formes du spectacle vivant et de la création contemporaine, FARaway interroge les relations entre l'Art et le monde actuel.

Pendant presque deux semaines, du 31 janvier au 12 février, Reims vivra (vibrera ?) au rythme de la musique, de la danse et du théâtre, via des performances, des rencontres et des expositions auprès du public comme du jeune public.

FARaway est un festival culturel au rayonnement local fort, car imaginé par plusieurs acteurs majeurs de la culture rémoise, à savoir la Cartonnerie , Césaré , le Frac Champagne-Ardenne , la Comédie , le Manège , nova villa et l'Opéra .

En 2023, pleins feux sur l'Afrique de l'Ouest : du Burkina Faso au Bénin en passant par le Mali, les artistes présents lors du FARaway 2023 feront voyager le public à la rencontre de ce territoire et de ses cultures artistiques. Un, fabuleux voyage culturel emprunt de curiosité...

Certains artistes viendront également du Brésil, d'Espagne, de Belgique ou encore d'Allemagne : à FARaway, en 2023, le public est assuré de voyager : dépaysement garanti pour tous ! Le public pourra d'ailleurs construire son parcours totalement personnalisé et libre entre les diverses scènes, selon es humeurs du jour !

Le festival FARaway, c'est + de 150 artistes, + de 35 spectacles, + de 20 pays représentés, pendant 13 jours, sur plus de 8 scènes.

Toutes les informations pratiques et la programmation sont à retrouver sur le site officiel du festival. France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire de l'évèenement.